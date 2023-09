Week 2 Mountain West Football Odds, Picks, Predictions

Who is going to win this week?

Pick time!!

Week 2 of Mountain West football is here and we have 11 games and our staff does their best to make picks for these games.

These odds were taken from Sept. 6, so keep that in mind if they changed since then.

Jeremy: SU: Michigan | ATS: UNLV

Brandon: SU: Michigan | ATS: Michigan

Sean: : SU: Michigan | ATS: UNLV

Roger:SU: Michigan | ATS: Michigan

Ted: SU: Michigan | ATS: Michigan

Josh F: SU: Michigan | ATS: Michigan

Michael: SU: Michigan | ATS: UNLV

Phil: SU: Michigan | ATS: Michigan

LaMarr: SU: Michigan | ATS: UNLV

Erik: SU: Michigan | ATS: Michigan

Andrew: SU: Michigan | ATS: UNLV

TJ: SU: Michigan | ATS: UNLV

Cal Poly at San Jose State (NL)

Jeremy: San Jose State

Brandon: San Jose State

Sean: San Jose State

Roger: San Jose State

Ted: Cal Poly

Josh F: San Jose State

Michael: San Jose State

LaMarr: San Jose State

Phil: San Jose State

Erik: San Jose State

Andrew: San Jose State

TJ: San Jose State

Jeremy: Wyoming

Brandon: Wyoming

Sean: Wyoming

Roger: Wyoming

Ted: Wyoming

Josh F: Wyoming

Michael: Wyoming

LaMarr: Wyoming

Phil: Wyoming

Erik:Wyoming

Andrew: Wyoming

TJ: Wyoming

UCF at Boise State (+3.5), 7 p.m. ET, FS1 or stream with a free trial with FuboTV

Jeremy: SU: UCF | ATS: UCF

Brandon: SU: Boise State | ATS Boise State

Sean: SU: UCF | ATS: UCF

Roger: SU: Boise State | ATS Boise State

Ted: SU: Boise State | ATS Boise State (ugh)

Josh F: SU: Boise State | ATS Boise State

Michael: SU: UCF | ATS: UCF

LaMarr: SU: UCF | ATS: UCF

Phil: SU: Boise State | ATS Boise State

Erik: Boise State | ATS Boise State

Andrew: SU: UCF | ATS: UCF

TJ: SU: Boise State | ATS: UCF

Jeremy: Nevada

Brandon: Nevada

Sean: Nevada

Roger: Nevada

Ted: Nevada

Josh F: Idaho

Michael: Nevada

LaMarr: Nevada

Phil: Nevada

Erik: Idaho

Andrew: Idaho

TJ: Nevada

Jeremy: SU: UCLA | ATS:

Brandon: SU: UCLA | ATS: UCLA

Sean: SU: UCLA | ATS: UCLA

Ted: SU: San Diego State | ATS: San Diego State

Roger: SU: San Diego State | ATS: San Diego State

Josh F: SU: UCLA | ATS: UCLA

Michael: SU: UCLA | ATS: San Diego State

LaMarr: SU: UCLA | ATS: San Diego State

Phil: SU: UCLA | ATS: UCLA

Erik: SU: UCLA | ATS: UCLA

Andrew: SU: UCLA | ATS: UCLA

TJ: SU: UCLA | ATS: San Diego State

Sam Houston State vs. Air Force (@ Houston) -13.5, 8 p.m. ET, TV: CBS Sports Network or stream with a free trial with FuboTV

Jeremy: SU: Air Force | ATS: Air Force

Brandon: SU: Air Force | ATS Air Force

Sean: : SU: Air Force | ATS: Air Force

Ted: SU: Air Force | ATS: Air Force

Roger : SU: Air Force | ATS: Air Force

Josh F : SU: Air Force | ATS: Air Force

Michael: SU: Air Force | ATS: Air Force

LaMarr: Air Force | ATS: Air Force

Phil: SU: Air Force | ATS: Air Force

Erik: SU: Air Force | ATS: Air Force

Andrew: SU: Air Force | ATS: Air Force

TJ: SU: Air Force | ATS: Air Force

Tennessee Tech at New Mexico (NL), 8 p.m. ET, TV: Mountain West Network

Jeremy: New Mexico

Brandon: New Mexico

Sean: New Mexico

Roger: New Mexico

Ted: Tennessee Tech

Josh F: New Mexico

Michael: New Mexico

LaMarr: New Mexico

Phil: New Mexico

Erik: Tennessee Tech

Andrew: New Mexico

TJ: New Mexico

Jeremy: Utah State

Brandon: Utah State

Sean: Utah State

Ted: Idaho State

Roger: Utah State

Josh F: Idaho State

Michael: Utah State

LaMarr: Utah State

Phil: Utah State

Erik: Idaho State

Andrew: Utah State

TJ: Utah State

Eastern Washington at Fresno State (NL), 9 p.m. ET: TV: UniMas or Mountain West Network

Jeremy: Fresno State

Brandon: Fresno State

Sean: Fresno State

Ted: Fresno State

Roger: Fresno State

Josh F: Fresno State

Michael: Fresno State

LaMarr: Fresno State

Phil: Fresno State

Erik: Fresno State

Andrew: Fresno State

TJ: Fresno State

UAlbany at Hawaii (NL), 12 a.m. ET, Team 1 Sports app only (iOS) (Android)

Jeremy: Hawaii

Brandon: Hawaii

Roger: Hawaii

Sean: Hawai’i

Te’d: Hawai’i

Josh F: Hawai’i

Michael: Hawaii

LaMarr: Hawaii

Phil: Hawai’i

Erik: Hawai’i

Andrew: Hawaii

TJ: Hawaii